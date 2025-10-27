Доналд Тръмп изключи възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите през 2028 г. Това е идея, която някои от неговите поддръжници предложиха, за да може републиканецът да изкара още един мандат в Белия дом. Споменавайки имената на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, Тръмп подчерта, че те са страхотни хора, които биха могли да се кандидатират за поста на държавен глава.

Милиардерът често е коментирал темата. Той е намеквал за оставането си в президентската резиденция преди в свои публични речи и с шапки с надпис Trump 2028, които раздава - включително на официални събития.

САЩ и Китай се договориха: Няма да има 100% ръст на митата, нито ограничения върху износа на редкоземни елементи

Според 22-та поправка на Конституцията на САЩ никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти - дори, когато мандатите не са последователни.

Според експерти начин да се заобиколи това правно ограничение би бил Тръмп да се кандидатира за вицепрезидент, докато друг кандидат се яви за президент и впоследствие подаде оставка. Това би позволило на милиардера отново да поеме поста. Противниците на тази идея обаче оспорват дали подобен ход би бил законен.

Редактор: Станимира Шикова