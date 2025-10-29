Фантастични същества, изработени от боклук, оживяват по стените на ателието на Дейвид Клаузер край Буенос Айрес. Творецът намира красота в несъвършенството, като използва метал, дърво и пластмаса, за да им даде нов живот и смисъл.

Скулпторът Георги Георгиев превръща отпадъците в изкуство

Неговите творби, вдъхновени от детството му и анимациите на Дисни и Уорнър Брос, поставят граница между човешкото и животинското, между играчката и реалността. Произведения на Клаузер се намират в музея на изкуствата в град Тигре и в галерии в аржентинската столица Буенос Айрес, а интересът към тях расте и по света.

„Много хора ми дават вещите си, защото знаят, че са от онези предмети, които бих оценил, ако ги намеря на улицата. Но когато идват директно от някого – без първо да преминат през акта на изхвърляне – те носят по-дълбок смисъл. Раздялата с нещо, което има значение, не е лесна. И когато ми го дадат, това е изключителен жест. Това не означава, че искам хората да ми хвърлят купчини предмети, но наистина оценявам, когато е предмет с история“, твърди творецът Дейвид Клаузер.