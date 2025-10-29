Градински чай, чесън, куркума - някои смятат, че тези растения имат супер сили. За това какви полезни действия имат разказва „Дойче Веле”:

Чесънът

Смята се, че дори само една скилидка на ден има ползи за здравето. Една от активните съставки на чесъна е сярното съединение алицин. То убива микроби - поне в лабораторни условия.

Алицинът обаче затруднява и здравите клетки. Но процесът засилва имунитета.

Куркума

Основна съставка е куркуминът. В чистата си форма той стимулира жлъчния мехур и насърчава храносмилането. Куркуминът предпазва и от свободни радикали, но това е доказано само лабораторно и в експерименти с животни.

Скорошно проучване показва, че куркуминът е ефикасен в борбата с артрита, но изследванията по въпроса продължават.

Но внимавайте с куркумата! В някои таблетки и капсули са открити пестициди, оцветители и дори олово.

Куркумата е хит на пазара и търсенето ѝ подхранва престъпни практики.

Билката муня

Много растения се използват за медицински цели от векове. Традиционните средства като чаят срещу кашлица, мехлемът срещу обриви и компресът на стомаха са част от всяка култура по света. Както в Латинска Америка, където хората все още се придържат към традиционните знания.

В Перу, Венецуела и Боливия отглеждат билката муня. Тя има силен и богат аромат. Хората вярват, че прочиства бронхите, подпомага храносмилането и лекува инфекции. За местните муня е универсален лек.

Растението принадлежи към семейството на ментата и расте в Андите. Често се нарича перуанска мента. В района растението е познато от времето на инките. Смята се, че има противогъбични и антибактериални свойства. Листата, стъблата и цветовете на растението се използват за подправки, храна и чай.

Дали този чай наистина има лечебни свойства? Университетът „Сан Маркос” в Лима търси научни доказателства. Фармацевтът Уго Мила изследва растението от 30 години. „Доказахме ефекта срещу бактерии и гъбички. Изолирахме активни вещества с такива свойства. Но приет в големи количества, чаят може да бъде токсичен — не бива да се прекалява”, казва Уго Мила.

Повечето тестове са извършени само в лабораторни условия.

Редактор: Ина Григорова