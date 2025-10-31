Президентът Доналд Тръмп призова за прибягване към опцията за премахване на ключовия праг от 60 гласа, необходими на Сената за приемане на законодателство. Републиканците са подложени на нарастващ натиск да сложат край на спирането на работата на федералното правителство на САЩ.

Тази стъпка би премахнала дългогодишното правило, което позволява на 41 от 100-те сенатори да блокират всеки законопроект от дебати или гласуване – дългогодишна процедурна проверка на властта, на която и двете партии са разчитали в миналото.

21 дни блокада на правителството в САЩ: Федералните служители са в принудителен отпуск или работят без пари

Филибъстърът ефективно принуждава демократите и републиканците да намерят двупартийни решения.

„Сега е време републиканците да изиграят „Тръмп картата“ си и да прибегнат до така наречената ядрена опция – да премахнат филибустъра, и то веднага!“, написа 79-годишният републиканец в пост в социалната си платформа Truth Social.

„Е, сега НИЕ сме на власт и ако направим това, което трябва да направим, това ще сложи незабавно край на тази абсурдна „ПАУЗА“, която разрушава страната“, добави той в публикацията.

Федералното затваряне, което започна на 1 октомври, означава, че хиляди федерални служители не получават заплати и че основните функции на правителството в САЩ са спрени.

От спирането на въздушния трафик в някои летища, през предотвратяването на публикуването на федералните данни за БВП, до липсата на персонал в националните паркове, много основни правителствени услуги в САЩ са засегнати.

