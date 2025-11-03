Снимка: iStock
Късметлия може да спечели 800 милиона долара
В Съединените щати отново се натрупа огромен джакпот. Този път той е в лотарията „Мега Милиони”. За следващото теглене сумата ще надхвърли 800 милиона долара.
Никой не е печелил голямата награда от края на юни. Огромната сума привлича повече участници и в тегленето навръх Хелоуин е имало невероятните 558 хиляди печеливши билета с различни малки печалби, но никой не позна всички 6 числа и натрупания джакпот вече е в топ 10 за всички времена.
Огромен джакпот в САЩ: 1,15 млрд. долара очакват да бъдат спечелени (ВИДЕО)
Както обикновено, цялата сума може да бъде взета само чрез разсрочени плащания. Ако евентуалният щастливец я иска наведнъж, ще получи малко над 370 милиона.Редактор: Калина Петкова
