В Съединените щати отново се натрупа огромен джакпот. Този път той е в лотарията „Мега Милиони”. За следващото теглене сумата ще надхвърли 800 милиона долара.

Никой не е печелил голямата награда от края на юни. Огромната сума привлича повече участници и в тегленето навръх Хелоуин е имало невероятните 558 хиляди печеливши билета с различни малки печалби, но никой не позна всички 6 числа и натрупания джакпот вече е в топ 10 за всички времена.

Както обикновено, цялата сума може да бъде взета само чрез разсрочени плащания. Ако евентуалният щастливец я иска наведнъж, ще получи малко над 370 милиона.

Редактор: Калина Петкова