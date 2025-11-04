Смятаният за най-възрастен мъж в Германия почина на 110 години, предаде ДПА.

Карл Хайдле почина в събота през нощта, се казва в изявление, публикувано в понеделник от община Кернен близо до град Щутгарт.

Роденият на 2 септември 1915 г. Хайдле преживява големите сътресения на 20-ти век – от имперска Германия през нацизма, двете световни войни, Студената война, падането на Берлинската стена и настъпването на цифровата епоха, посочва ДПА.

След като учи за механик и служи през Втората световна война, през 1948 г. той се завръща в родното си населено място Щетен, което сега е част от Кернен. Там Хайдле поема семейния бизнес и се посвещава на семейството си и на земеделието.

Mit 110 Jahren ist Karl Haidle, mutmasslich der älteste Mann Deutschlands, verstorben. Der Mechaniker und Landwirt aus Kernen erlebte die Kaiserzeit, beide Weltkriege und das digitale Zeitalter. https://t.co/XgubtyNOZ8 — Blick  (@Blickch) November 4, 2025

Хайдле продължава да е активен въпреки напредването на възрастта. Дори когато вече е почти на 100 години, той продължава да работи на лозята си и ежедневно се интересува какво се случва в Германия и по света.

„Неговата енергия, скромност и прекрасно чувство за хумор ще бъдат запомнени от мнозина“, се казва в изявлението на общината.

Хайдле бе обявен за най-възрастния мъж в Германия от Томас Брайнинг от Университетската болница в Улм, който работи за Групата за геронтологични изследвания – международната институция, която удостоверява възрастта на столетниците, които са възраст над 110 години.

Според групата най-възрастната жена родена в Германия е 113-годишната Илзе Майнгаст, която живее в САЩ.

Редактор: Ивайла Митева