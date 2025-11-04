Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм получи рицарското си звание от крал Чарлз III в замъка „Уиндзор”, като определи това като „най-гордия момент в живота си“, предаде БГНЕС.

50-годишният Бекъм, който има 115 участия за Англия и е играла за някои от най-престижните клубове в света, включително „Манчестър Юнайтед" и „Реал Мадрид", беше удостоен с отличието за заслуги към спорта и благотворителността, предаде АФП.

Бекъм заяви, че това е „особен момент“ за момче от Източен Лондон, което се оказва „тук, в замъка „Уиндзор”, почетено от Негово Величество Краля – най-важната и най-уважаваната институция в света“.

„Това е без съмнение най-гордият момент в живота ми“, каза легендарният полузащитник.

Известен със своя изискан стил, Бекъм беше облечен в сив костюм, по дизайн на съпругата му Виктория – бивша попзвезда, превърнала се в моден дизайнер. Тя го придружи на церемонията в „Уиндзор”, западно от Лондон, заедно с неговите родители – Тед и Сандра.

Бекъм е наричан „сър Дейвид“, откакто отличието беше обявено през юни, докато Виктория, бивш член на групата Spice Girls, носи титлата „лейди Бекъм“.

Попитан дали е успял да разговаря с крал Чарлз по време на церемонията, Бекъм сподели, че монархът бил „доста впечатлен от костюма му“.

„Той е може би най-елегантно облеченият мъж, когото познавам, и е вдъхновил много от визиите ми през годините – включително тази. Разгледах стари негови снимки, когато е бил млад и е носел сутрешен костюм, и си казах: „Да, точно това искам да облека". После показах идеята на съпругата си – и тя я реализира“, добави Бекъм.

Той подчерта, че получаването на това отличие е особено специално за него, тъй като „винаги е бил голям почитател на монархията“.

„Имах невероятен късмет в кариерата си – спечелих много, постигнах много – но да бъда удостоен с рицарско звание е нещо отвъд всичко, което някога съм си представял“, каза майсторът на преките свободни удари.

Рицарството на Бекъм е кулминацията на години усилия да надмине рамките на футбола и да се превърне в глобална икона на пресечната точка между спорт, мода и бизнес.

Смята се, че той е бил на прага на получаването на титлата още след като помогна на Лондон да спечели кандидатурата за домакинство на Олимпийските игри през 2012 г.

Но според предишни публикации британските власти тогава са наложили „червен флаг“ върху номинацията му заради участието му в предполагаема схема за избягване на данъци. По-късно Бекъм беше напълно оправдан.

Редактор: Ина Григорова