Брюкселското летище "Завентем" беше временно затворено след сигнал за забелязан дрон в близост до пистите. Белгийската служба за въздушен контрол потвърди, че всички полети са били спрени – както излитащи, така и кацащи, докато трае проверката по сигурността.

„В момента няма полети - пристигащи или заминаващи”, заяви говорителка на аерогарата и добави, че не може да каже колко дълго летището ще остане затворено.

Заради заплаха срещу самолет блокираха летището във Вашингтон

Подобен инцидент е регистриран и на летището в Лиеж, което също преустанови полетите. Свидетели съобщават, че дрон е бил забелязан малко преди 21:00 часа българско време.

През септември подобни случаи доведоха до временно затваряне на летищата в Копенхаген и Осло, а през уикенда дронове бяха забелязани и над белгийска военна база.

