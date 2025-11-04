Снимка: iStock
-
Русия атакува с дронове енергийна и пристанищна инфраструктура в Одеска област
-
ЕК представи докладите за напредъка на страните кандидатки за членство в ЕС
-
Специална монета от 2 евро: Френският монетен двор пусна колекционерско издание с „Нотр Дам"
-
Коалиционно споразумение в Чехия: Победителят Андрей Бабиш се договори с две евроскептични партии
-
ВМРО-ДПМНЕ печели балотажите в Северна Македония
-
След наводненията миналата година: Президентът на региона Валенсия подаде оставка
Това съобщиха от белгийската служба за контрол на въздушното движение
Брюкселското летище "Завентем" беше временно затворено след сигнал за забелязан дрон в близост до пистите. Белгийската служба за въздушен контрол потвърди, че всички полети са били спрени – както излитащи, така и кацащи, докато трае проверката по сигурността.
„В момента няма полети - пристигащи или заминаващи”, заяви говорителка на аерогарата и добави, че не може да каже колко дълго летището ще остане затворено.
Заради заплаха срещу самолет блокираха летището във Вашингтон
Подобен инцидент е регистриран и на летището в Лиеж, което също преустанови полетите. Свидетели съобщават, че дрон е бил забелязан малко преди 21:00 часа българско време.
През септември подобни случаи доведоха до временно затваряне на летищата в Копенхаген и Осло, а през уикенда дронове бяха забелязани и над белгийска военна база.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни