Повече мостове над Дунав не са само двустранен въпрос между България и Румъния – това е стратегически приоритет за просперитета на целия Европейски съюз и за колективната ни сигурност в рамките на НАТО. Това подчерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на срещата си с координатора на транспортен коридор „Рейн–Дунав” Маргарита Маркес и с Марио Мауро, който е координатор на транспортния коридор „Балтийско море – Черно море – Егейско море”. Двамата представители на Европейската комисия са на посещение в България във връзка с финализирането на Меморандума за разбирателство между България, Гърция и Румъния, който се очаква да бъде подписан до края на годината.

„По-бързото изграждане на третия мост над Дунав и сключването на споразумения за още два – Силистра–Калъраш и Никопол–Турно Мъгуреле, са ключови български приоритети“, заяви Караджов. Той подчерта, че страната ни е ускорила максимално процедурите по проекта Fast Danube 2 и ежегодно извършва драгиране на реката, за да гарантира целогодишната ѝ плавателност. „Убеден съм, че ще получим най-висока подкрепа от Европейската комисия. Тези проекти надхвърлят националните интереси – те са от значение за целия Съюз“, допълни той.

Вицепремиерът подчерта, че повече мостове в една от най-неразвитите части на Европа ще донесат икономически тласък за целия регион. „Европа има нужда от повече свързаност по Дунав. Всеки нов мост е инвестиция не само в инфраструктура, но и в бъдещето на нашите народи“, заяви министърът. Той акцентира, че новите съоръжения ще стимулират изграждането на съпътстваща инфраструктура – пътища, жп връзки и логистични центрове, което ще улесни движението на стоки и хора, ще отвори нови работни места и ще насърчи инвестициите в пограничните райони.

От своя страна Маргарита Маркес подчерта, че новите мостове могат да разчитат не само на финансиране по Механизма за свързване на Европа, но и на значителни възможности по Кохезионния фонд, които следва да бъдат активно използвани. Тя отбеляза, че регионите от двете страни на Дунав – както в България, така и в Румъния, остават „едни от най-слабо развитите в Европейския съюз, а новите мостове биха ускорили икономическото им развитие и биха помогнали за преодоляване на дългогодишното изоставане“.

Координаторът на коридор „Балтийско – Черно – Егейско море” Марио Мауро подчерта, че България не е периферията на Европейския съюз, а е в самия център на събитията, което открива множество възможности. Той заяви, че подписването на тристранния меморандум ще бъде успех не само за региона, но и за целия Съюз, като отбеляза, че това ще бъде „само началото на много съвместна работа занапред“.

Редактор: Калина Петкова