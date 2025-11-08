Торнадо уби най-малко петима души и рани над 400, след като разруши голяма част от Рио Бонито в южна Бразилия, съобщиха властите в събота. Двама други са в неизвестност, но броят им може да нарасне.

Ветровете в града, с население 14 000 души, достигнаха между 180 и 250 км/час, съобщи агенцията за екологични технологии и мониторинг на Парана. Служители на Гражданската защита заявиха, че 80% процента от населеното място вече е разрушено.

Според метеорологичните власти е в сила предупреждение за опасни бури за цяла Парана, както и за южните щати Санта Катарина и Рио Гранде до Сул.

Редактор: Габриела Павлова