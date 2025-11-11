За Джони Деп празниците винаги са специален момент. Звездата от „Карибски пирати“ сподели какво очаква с най-голямо нетърпение с наближаването на празничния сезон — и отговорът му ясно показва, че за него децата винаги са на първо място.

„Семейни традиции? Да видя семейството си“, заяви той в интервю на червения килим в Лос Анджелис на премиерата на новия му филм „Modi: Three Days on the Wing of Madness“.

62-годишният актьор, който е баща на Лили-Роуз Деп и Джак Деп от връзката си с Ванеса Паради, посочи, че празниците са за него време за семейството, но преди това представя най-новия си проект като режисьор.

„Връзките, които изграждаш на снимачната площадка – между актьорите, режисьора, оператора… всичко се свързва. Всички имаме една и съща цел. Дали съм пред или зад камерата, винаги уча нови неща – просто като наблюдавам“, обясни звездата.

След премиерата актьорът възнамерява да си вземе кратка почивка и да прекара повече време с децата си.

Пред журналисти той сподели, че изпитва носталгия по годините, когато децата му били малки. За периода след раздялата му с Ванеса Паради през 2012 г. и преместването на семейството от Южна Франция в Лос Анджелис, той казва: „Първият път, когато наистина почувствах, че имам дом, беше в къщата в Южна Франция, където отглеждахме децата с Ванеса. Това е единственото място, което някога ми е изглеждало като истински дом.“

Дъщеря му Лили-Роуз Деп също си спомня с обич за детството си там. Тя разказа, че често е пътувала с родителите си по време на работа: „Израснах така. Като дете понякога ми се искаше да съм в училище с приятелите си, но сега, когато съм по-голяма, съм благодарна за всичко това. Не само заради пътуванията, но и заради усилията, които родителите ми положиха, за да направят живота ни нормален, независимо къде сме били – да имаме място, където да играем през уикендите, парк, в който да се чувстваме у дома.“

