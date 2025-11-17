Полетите в САЩ ще се върнат към нормалния си график, след като бяха отменени ограниченията, наложени по време на спирането на работата на правителството. Това съобщи Федералната авиационна администрация, цитирана от АФП.

FAA съобщи на 16 ноември вечерта, че ограниченията ще бъдат отменени и нормалната работа може да бъде възобновена в цялата страна от 6:00 ч. сутринта вашингтонско време (13:00 българско време).

Въпреки че не получават заплата: Тръмп иска всички авиодиспечери незабавно да се върнат на работа

Хиляди полети бяха отменени по време на парализата на работата на правителството, продължила рекордните 43 дни. 10% от вътрешните полети бяха отменени в 40 от най-натоварените летища в САЩ поради недостиг на персонал в контролната кула, от който беше поискано да работи без заплащане, докато продължаваше бюджетната криза.

Авиационната индустрия беше подложена на допълнителен натиск, след като президентът Доналд Тръмп заплаши да намали заплатите на авиационните диспечери, които се обадиха, че са болни по време на спирането на работата, обвинявайки ги, че не са патриоти.

Въвеждат ограничения на полетите в САЩ

Пътуванията със самолет бяха намалени с 3% през уикенда, въпреки че спирането на работата приключи на 12 ноември. Федералната авиационна администрация (FAA) заяви, че някои авиокомпании не са спазили ограниченията.

„Сега можем да насочим усилията си към наемането на нови контрольори и изграждането на нова, модерна система за контрол на въздушното движение“, каза министърът на транспорта Шон Дъфи.

Облекчаването на ограниченията идва дни преди увеличаването на броя на пътниците, които ще пътуват по време на предстоящия Ден на благодарността на 27 ноември.

