На милиони американци, които планират да летят този месец, може да се наложи да променят плановете си седмици преди празничния сезон, ако най-дългият правителствен блокаж в историята на САЩ продължи. От този петък администрацията на Доналд Тръмп ще намали с 4% полетите от и до 40 летища в цялата страна. Властите се позовават на опасения за безопасността на въздушния трафик заради спирането на работата на правителството.

Ограничените полети постепенно ще бъдат увеличени на 10% до следващия петък, ако т.нар „shutdown” продължи, гласи спешно разпореждане на Федералната авиационна администрация.

Няколко големи авиокомпании превантивно отмениха стотици полети, планирани за петък и през уикенда. Ограниченията влизат в сила в 13:00 ч. българско време или 6:00 ч. източноамериканско време.