За повече от век археолозите пренебрегваха древните татуировки заради колониални нагласи и съвременни стигми. Изследването им е било трудно, тъй като инструментите за татуиране рядко се запазват, а мастилото върху мумии е видимо само в редки случаи. Днес обаче новите технологии за визуализация, като инфрачервени камери и детайлни сканирания, заедно с променените нагласи на учените, стимулират разрастването на изследванията. Днес археолозите документират татуировки по целия свят, като практиката е датирана поне преди 5 000 години.

Според Аарон Детер-Вулф, археолог и съ-редактор на Ancient Ink, през последните 5 години са открити повече татуировки върху мумии, отколкото през предходните 150 години, съобщи National Geographic.

Египетската жрица с божествени очи

През 2014 г. египтоложката Ан Куинстин от Университета на Мисури–Сейнт Луис открива мумия на жена с обширни татуировки. Преди това доказателствата за египетско татуиране бяха оскъдни, а учените предполагали, че жените с татуировки са били проститутки. Оказва се обаче, че тази жена е била жрица. На лявата ѝ ръка са изобразени крави, свързвани с богинята Хатор, а на гърлото — бабуни, свързвани с бога Тот. Най-забележителната татуировка са две свещени очи, разположени около йероглиф за „доброта“ на раменете, гласовата ѝ кутия и гърба. Татуировките са били видими дори с дрехите от онова време и вероятно са служели за защита и духовна връзка.

Сибирски татуировки от Желязната епоха

Татуировка на дясната предмишница на номад от Желязната епоха показва два тигъра и леопард, които поглъщат елени. Създадена е ръчно с игли и се смята за работа на майстор с поколения опит. Останките на 50-годишната жена са открити през 1949 г., но татуировките остават невидими до 2004 г., когато са заснети с инфрачервени камери. Специалистите отбелязват изключителната прецизност и модерния вид на мастилото, сравнимо с днешни татуировки.

Мезоамериканската мумия с бурен сценарий

Единствената известна татуирана мумия от Мезоамерика, известна като Momia Tolteca, е жена, починала на около 30 години. Татуировките ѝ съдържат йероглифи, свързани с мълнии и вятър, и дата - 5 май. Това предполага принадлежност към елитната каста на жриците, посветени на божества на времето. Испански хроники от 16-ти век споменават „рисуваните тела“ на мезоамериканците, но дълго време учените смятаха, че това е грим или пигменти.

Андийската космология върху кожа

Мумифицирани ръце от Перу показват котки, риби и птици, разположени в три нива, отговарящи на андийската космология: небето, планините и водата. Татуировките вероятно са правени с игли от кактусови шипове, а мастилото е нанасяно като черни полета, а не само контурни линии, което изисква висока техническа умелост.

Белези на воин в северните Филипини

Мумията на Апо Анно, легендарен воин и полубог на народа Канканаей, носи татуировки, символизиращи неговия статус. При Канканаей татуировка се получавала само след убиване на противник в битка. Белезите включват планински форми, ловни кучета, стоножки и змийски люспи. След като тялото е изучено и запазено в музея в Манила през 1960-те, то е повторно погребано през 1990-те, като според легендите околните села започват да се радват на плодородни реколти.

Перуанският пустинен дух

Мъжка мумия от пустинята Наска, запазена седнала, носи татуировки с астрономически символи и животни, вероятно лисици, оцелели в пустинята. Дизайнът е сходен с татуировки от крайбрежните мумии отпреди 2 000 години, но съдържа уникални регионални особености.

Древните татуировки не само украсяват телата на миналите цивилизации, но разкриват социалния статус, духовните вярвания и религиозните практики на хората по света. От Египет до Сибир, от Мезоамерика до Андите и Филипините, мастилото е било начин за идентификация, защита и свързаност със света на боговете и духовете.

Редактор: Ивайла Митева