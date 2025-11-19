Британският премиер Киър Стармър публикува днес в социалните мрежи видеопослание до 17-годишния си син, в което казва, че е „горд“ с него. В клипа той повдига въпроса за мъжествеността и за сериала Adolescence („Юношество“).

„Знам, че младите мъже са под натиск, за който е трудно да се говори и си задават въпроси, на които честно казано е трудно да се отговори. Въпроси за психическото здраве, мъжествеността, социалните мрежи“, каза лидерът на Лейбъристката партия пред камерата.

Посланието беше разпространено по повод на Международния ден на мъжа и в момент, когато правителството стартира план за борба със самоубийствата, менталното здраве и зависимостите, засягащи мъжете и юношите.

Киър Стармър си спомня как е гледал с двете си деца хитовия сериал Adolescence – един от най-популярните британски сериали, в който се разказва за убийството на младо момиче от неин съученик и влиянието на представите за мъжество върху момчетата.

„Като баща понякога ми е трудно да гледам. Но ако имам една надежда – тя е, че ще продължим да си говорим един с друг, да се учим един от друг и да си помагаме, добави той.

Това послание е отзвук на инициативата на създателя на сериала Стивън Греъм, който наскоро прикани бащи от целия свят да напишат писмо до синовете си за своето виждане и опит в ролята си на мъже.

Във видеото си Киър Стармър говори и за връзката си със собствения си баща, когото описва като дистанциран: „Аз и той никога не сме разговаряли наистина, ние никога не се опознахме“.

Решен да направи отношенията със сина си „различни“, той говори за това колко е щастлив да прекарва време с него, особено за да гледат играта на футболен клуб „Арсенал“. Той също така призовава детето си, както и младите хора като цяло, да не се поддават на самоунижение.

Редактор: Дарина Методиева