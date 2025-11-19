Германското правителство одобри днес проектозакон, който ще позволи на съдилищата да задължат извършителите на домашно насилие да носят електронни гривни на глезените си, предаде ДПА.

„Основната ни грижа е по-добре да защитим жените от домашно насилие“, заяви правосъдният министър Щефани Хубих след решението на правителството.

Проектозаконът, който изисква одобрение от парламента, ще позволи на съдилищата да заставят извършителите да носят устройствата при високорискови случаи. Жертвите на домашно насилие ще бъдат известявани, ако нарушителят се приближи, а полицията ще бъде информирана.

МС прие механизма за помощ и подкрепа за пострадалите от домашно насилие

Планираната реформа на Закона за защита срещу насилие ще позволи на съдилищата да накарат извършителя да посещават курсове за социално обучение или консултации за превенция на насилието след нападение или сериозна заплаха. Някои германски провинции вече са предвидили употребата на електронни гривни за защита срещу домашното насилие.

Наказанията при нарушение също се променят, като максималните затворнически присъди ще се увеличат от две на три години.

Според данни на Федералната служба за криминална полиция през 2024 г. в Германия е имало общо 171 069 жертви на домашно насилие, от които 135 713 са жени. Хубих също иска съдилищата да вземат предвид домашното насилие срещу майките, когато се вземат решения относно попечителството и правото на лични отношения с децата.

Редактор: Дарина Методиева