Очаквам в София парламентаристите от държавите членки на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) да вземат далновидни решения, с които да подпомогнат сътрудничеството и развитието на страните от Черноморския регион. Това отбеляза председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев. Гостът е в България по повод предстоящата 66-а Генерална асамблея на организацията, чиито домакин от 23 до 25 ноември 2025 г. е Народното събрание.

Председателят на парламента изрази задоволство от отличния диалог между НС и ПАЧИС и отбеляза, че българските парламентаристи активно участват в дискусиите и в подготовката на препоръките на Асамблеята. "Надявам се по време на българското председателство на организацията да се приемат решения, които да подкрепят общите ни усилия за съвместно сътрудничество, икономически просперитет и устойчиво развитие на нашите страни", добави тя.

Снимка: Пресцентър Народно събрание

Рая Назарян участва в Парламентарния форум за демокрация 2025

Генералният секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев поздрави Назарян за избирането ѝ на поста. "Високо ценим приноса на българския парламент и на членовете на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС за конструктивния диалог и създадената отлична организация за успешното провеждане на 66-ата Генерална асамблея на организацията", добави той.

В срещата в Народното събрание участва и ръководителят на делегацията на българския парламент в ПАЧИС и председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации Петър Кънев, който представи по-важните събития и дискусии от програмата на 66-ата пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС.

Редактор: Мария Барабашка