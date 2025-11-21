Излезе първият трейлър на „Игрите на глада: Изгревът в деня на жътвата“ – най-новата част от поредицата „Игрите на глада“ по романа на Сюзън Колинс. Новата лента е базирана на едноименната книга от 2025 г.

Действието се развива 24 години преди първия филм и проследява историята на младия Хеймич Абърнати (Джоузеф Зада), който е избран да участва в 50-тите Игри на глада. Тъй като това са вторите Quarter Quell (специални игри, провеждани на всеки 25 години), всеки окръг на Панем трябва да изпрати по двама допълнителни трибути. Така 48 деца ще се борят до смърт, за да спечелят Игрите.

Кадрите предлагат първи поглед към Зада в ролята, която първоначално беше изиграна от Уди Харелсън в оригиналната поредица „Игрите на глада“.

В „Игрите на глада 5“ участва още Ел Фанинг като по-младата версия на Ефи Тринкет (роля на Елизабет Банкс в оригиналните филми). Ралф Файнс ще изиграе президента Кориолан Сноу, чийто образ беше перфектно пресъздаден от Доналд Съдърланд, а по-късно и от Том Блайт в "Игрите на гласа:„Баладата за пойни птици и змии“. Киърън Кълкин ще е новият Цезар Фликърман – телевизионният водещ на Игрите, изигран от Стенли Тучи. Джеси Племънс ще бъде по-младата версия на Плутарх Хевънсбий, изигран от Филип Сиймур Хофман в „Сойка-присмехулка“.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. pic.twitter.com/9XJZ7BzgLv — The Hunger Games (@TheHungerGames) November 20, 2025

В актьорския състав участват още: Келвин Харисън джуниър, Глен Клоуз, Мая Хоук, Макена Грейс, Били Портър, Уитни Пийк, Бен Уан, Моли Маккан, Йона Бел и Пърси Дагс IV.

„Изгревът на жътвата“ е режисиран от Франсис Лоурънс, който стои зад всички филми от поредицата, а също така и лентите "Аз съм легенда" и "Дългата разходка" по Стивън Кинг.

Сценариристи са Били Рей, познат от работата си по "Игрите на глада" от 2012 г. и "Капитан Филипс" с Том Ханкс, и Сюзън Колинс - авторката на поредицата.

Филмът ще излезе по кината на 20 ноември 2026 г.