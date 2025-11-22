Заповед за оставане по домовете бе издадена в Лос Анджелис заради пожар на борда на товарен кораб, предаде Асошиейтед прес. Причината са опасения поради наличието на опасни материали в товара на машината.

Според противопожарната служба на Лос Анджелис всички 23 членове на екипажа на кораба са били открити и няма пострадали от пожара. Официални лица заявиха, че са идентифицирали опасни материали на борда на кораба "Уан Хенри Хъдсън".

Малко преди 3 часа сутринта кметът Карън Бас обяви заповед за оставане на място за районите около пристанището, включително Сан Педро и Уилмингтън.

"Останете у дома, затворете прозорците и изключете климатичните системи", каза тя в X. Бреговата охрана на САЩ съобщи, че около кораба е създадена зона за безопасност с радиус от една морска миля.

Според пожарната служба пожарът изглежда е започнал под палубата, след което се е обхванал няколко нива на кораба, което е довело до експлозия в средата на палубата. Не е ясно как точно е започнал пожарът.

Над 100 пожарникари бяха извикани на място на пристанището на Лос Анджелис, известно като най-натовареното морско пристанище в Северна Америка.

Корабът с дължина 336 метра е управляван от "Уан Оушън експрес" (One Ocean Express), корабна компания в Сингапур. Преди Лос Анджелис корабът е бил в Япония, като е спирал в Кобе, Нагоя и Токио.

