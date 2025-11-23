Как с 20 пенса можеш да си спестиш глоба от 10 000 паунда на пътя? Отговорът на този въпрос знаят в Англия, където тази седмица шофьорите се сблъскаха с предизвикателствата на първия сняг.

За разлика от България, където сняг вали редовно и затова шофьорите трябва да сменят летните гуми със зимни - на Острова не е така. Не само защото снеговалежите са рядкост, а защото съществува изискване гумите да са с определена дълбочина на грайфера. И ако това условие не е спазено, шофьорите биват глобявани с по 2500 паунда и 3 наказателни точни в талона за всяка негодна гума.

Снегът изненада Обединеното кралство още в средата на ноември и остави след себе си задръствания и едно предупреждение от властите: "Шофьори, проверете състоянието на гумите си!".

Какво друго, освен да сменим гумите, трябва да направим, за да подготвим колата за зимата



"Единствените четири неща, които имате на самия асфалт, са гумите. Така че, когато го погледнете по този начин, те са най-важното нещо. Ако грайферът им не е толкова голям, колкото трябва да бъде, тоест над 1,6 милиметра, или ако хората карат с прекалено напомпани или пък спаднали гуми - това допринася за сериозни и фатални катастрофи. И това е нещо, което виждаме редовно. Много често се случва, когато вали дъжд и пътищата са мокри. Ако следите грайферите да са с дълбочина от поне 1,6 милиметра, тогава сцеплението на гумите може да разпръсне водата по пътя и да шофирате по-безопасно в мокри условия, сняг и лед. Когато гумата няма достатъчно сцепление, тя просто няма достатъчно останал грайфер и тогава виждаме много повече проблеми", обясни полицай Джон Скелтън.

Ако полицията установи, че и четирите гуми са износени, водачът на превозното средство може да бъде глобен с общо 10 000 паунда и с 12 наказателни точки, което в някои случаи води и до незабавна забрана за шофиране. Оскъпява и пътната застраховка.



"Задната част на превозното средство е мястото, където най-често гледаме за износени гуми. Лесно е да се види външната страна на гумата - частта, която е към нас. Затова и хората често пропускат вътрешната част, която се износва първа. Тя не се вижда лесно – трябва да се наведеш, да коленичиш, за да огледаш задната част на превозното средство и вътрешното износване на гумите. Всяка гума има и отпечатано максимално налягане - колко най-много може да се помпа. Това го пише и в упътването на колата. Друг начин да проверите какво е максималното налягане в гумите е да отворите шофьорската врата и там, отстрани обикновено има такъв етикет. Но всеки има и мобилен телефон. Влезте в Google, въведете марката на превозното си средство и там ще видите какво е общото налягане в гумите ви", посочва полицай Скелтън.

Зимата идва: Какви са опасностите, които дебнат на пътя



Всяка година около 6000 шофьори биват глобявани за каране с неподходящи гуми, което мотивира един от най-големите продавачи на автомобилни части да създаде прост тест с монета от 20 пенса за проверка.

"Законният минимум е 1,6 милиметра в цялата средна зона на гумата, но препоръчваме да я смените, когато грайферът достигне три милиметра. Това осигурява по-добро сцепление и по-безопасно каране при дъждовни условия. Ако нямате дълбокомер, можете да използвате монета от 20 пенса за бърза проверка. Поставете я в каналите на грайфера. Ако външната лента на монетата е видима, грайферът вероятно е твърде плитък. Трябва също да проверите и дали вътрешните индикатори за износване на грайфериге са стигнали до минимално-позволената дълбочин", обяснява служител на Halfords, най-големият търговец на резервни части.