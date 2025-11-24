За милиони зрители по света Маколи Кълкин завинаги остава Кевин Маккалистър. Но за двамата му синове той е просто татко — и то такъв, когото още не могат да разпознаят на екрана.

По време на турнето си "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin", актьорът отбеляза 35-а годишнина от премиерата на първия „Сам в къщи“ със специално събитие. 45-годишната звезда разкри с усмивка, че въпреки че често гледа филма заедно с малките си момчета — 4-годишния Дакота и 3-годишния Карсън, — те все още не са осъзнали, че малкият Кевин на екрана всъщност е техният баща, когато е бил на 10 години.

Режисьорът Крис Кълъмбъс: Сцената с Доналд Тръмп в "Сам вкъщи 2" е проклятие, искаше ми се да я няма

„Те наистина обожават "Сам в къщи“, сподели Кълкин пред феновете. „Да го гледам с тях е напълно различно преживяване. Малчуганите дори се вълнуват, когато видят образа на Кевин, но… без никаква връзка кой стои зад емблематичната роля. Нямат представа, че аз съм Кевин", смее се актьорът. „Все пак са на три и четири. И искам да поддържам тази илюзия колкото се може по-дълго“, добави той.

Все пак най-големият му син Дакота започва да подозира. Кълкин разказа как един ден, докато го приспивал, момчето го попитало за неговите братя и сестри. Актьорът показал на сина си стара семейна снимка — и в този момент Дакота възкликнал: „Това момче изглежда като Кевин!“ Макар размисълът да траел само миг, Кълкин призна, че бързо сменил темата, за да запази магията.

Макар ролята от 1990 г. да го превърна в икона, Кълкин рядко говори за семейния си живот. Заедно с годеницата си Бренда Сонг — също бивша детска звезда, — двамата стриктно пазят децата си далеч от светлините на прожекторите. Сонг сподели пред журналисти през януари 2025 г., че малкият Дакота веднъж я попитал на мач: „Мамо, защо онзи човек те снима?“ Тя коментира: „Мен могат да ме снимат цял ден, няма проблем. Но когато става дума за децата ти — това е различно. Те не са избирали този живот.“

Защо Маколи Кълкин не говори с баща си вече 30 години

Междувременно Кълкин периодично се връща към корените си — наскоро дори отново влезе в образа на Кевин за рекламна кампания. Но за децата му той остава просто татко, а легендата за Кевин — една сладка семейна тайна, която двамата родители се надяват да запазят още малко.

Редактор: Дарина Методиева