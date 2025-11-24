Джими Клиф, един от най-известните и обичани поддръжници на реге музиката, почина на 81-годишна възраст.

Звезда от 60-те години на миналия век помогна за разпространяването на звука на Ямайка на световната публика чрез хитове като „Wonderful World“, „Beautiful People“ и „You Can Get It If You Really Want“.

Главната му роля на въоръжен бунтовник в криминалната драма от 1972 г. „They Come Harder“ е крайъгълен камък на ямайското кино и е определяна като филмът, донесъл регето в Америка.

Съпругата на Клиф, Латифа Чембърс, обяви смъртта му чрез изявление в Instagram. Посланието ѝ беше подписано и от децата им, Лилти и Акен.

Роден като Джеймс Чембърс през 1948 г., Клиф израства като осмо от девет деца в крайна бедност в енорията Сейнт Джеймс, Ямайка. Благословен със сладък, мелодичен глас, той започва да пее в местната църква на шестгодишна възраст. Когато навършва 14 години, той се премества в Кингстън и приема фамилията Клиф, за да изрази висотите, които възнамерявал да достигне.

Той записва няколко сингъла, преди да оглави ямайските класации със собствената си композиция „Hurricane Hattie“.

През 1965 г. се премества в Лондон, за да работи с Island Records - по-късно домът на Боб Марли - но опитите на лейбъла да направи звука му приемлив за рок публиката в началото не са напълно успешни.

Той постига златен успех със сингъла от 1969 г. „Wonderful World, Beautiful People“ – оптимистичен, емоционален химн; и с по-политически заредената „Vietnam“, която Боб Дилън нарече „най-добрата протестна песен, писана някога“.

Клиф става международна звезда с „The Harder They Come“, написан специално за едноименния филм, в който той играе Иван Мартин, млад мъж, опитващ се да пробие в корумпираната музикална индустрия на Ямайка.

„Филмът отвори вратата за Ямайка“, спомня си Клиф. „Той казваше: „Оттук идва тази музика.“

Другите му записи включват албумите, носители на награда „Грами“, Cliff Hanger (1985) и Rebirth (2012); а Клиф е въведен в Залата на славата на рокендрола през 2010 г.

Редактор: Цветина Петрова