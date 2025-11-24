Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обеща, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна. Той приветства "новия устрем" в мирните преговори за прекратяване на войната, започнала с нашествието на Русия, предадоха Франс прес и "Ройтерс".

"ЕС е решен да продължи да осигурява на президента (на Украйна Володимир) Зеленски цялата необходима му подкрепа - дипломатическа, военна, икономическа", подчерта той пред медиите в Луанда, след като оглави среща на лидерите на Евросъюза в кулоарите на среща на високо равнище с Африканския съюз.

Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност

"Това се отнася особено до финансовата подкрепа за Украйна" добави Коща, като напомни, че европейските лидери приеха миналия месец да покрият финансовите нужди на Киев за следващите 2 години. Европейската комисия е предлагала да се използват замразените в Европа руски активи, за да се финансира "репарационен заем" за Украйна, но засега лидерите не са приели това предложение. Белгия, в която се намира най-голямата част от активите, настоява всякакво подобно действие да бъде правно издържано и рисковете да се поделят между страните от ЕС.

Фридрих Мерц: Русия трябва да участва в преговорите за прекратяване на войната в Украйна

Коща добави, че "остава да бъдат решени някои проблеми" в преговорите, но посоката е позитивна.

Редактор: Ивайла Митева