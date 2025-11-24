Необичаен зимен аутфит на Доналд Тръмп предизвика бурни реакции в социалните мрежи — но се оказа, че причината за „сензацията“ е фалшиво обработена снимка.

В събота, 22 ноември, клип на 79-годишния президент се разпространи в платформата X, след като потребители отбелязаха, че Тръмп е „скъсал“ с познатия си стил. Това доведе до масови сравнения с визията на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който ден по-рано беше посетил Белия дом.

Видеото показва Тръмп, облечен с черно палто и червен шал. Кадърът, споделен от потребителя Аарън Рупар с коментар „Доста интересна визия за Тръмп днес“, бързо натрупа над 16 млн. гледания.

quite a look for Trump today pic.twitter.com/LbG7A2KSTJ — Aaron Rupar (@atrupar) November 22, 2025

Много от реакциите свързват визията на Тръмп с характерни облекла на 34-годишния Мамдани. Една от най-разпространените публикации обаче използва подправена снимка на кмета — цветовете на дрехите му са дигитално променени, за да съвпаднат с червено-черната визия на Тръмп.

„Няма как да копира този стил“, пише потребител под редактираната снимка. Други споделяха миймове, включително сцена от сериала "The Office", в която Майкъл Скот копира външния вид на Райън. „Тръмп се облича като Мамдани ден след срещата им“, гласи един от коментарите.

В дискусията се включиха и потребители, които отбелязаха, че стилът на Тръмп всъщност повече напомня на Барак Обама — публикувайки снимка на Обама от 2016 г., на която той също носи червен шал и черно палто.

Сравненията идват само ден след необичайната среща между Тръмп и Мамдани в Овалния кабинет на 21 ноември — среща, която мнозина не очакваха да протече толкова гладко, предвид предишните остри изказвания на двамата.

След разговор, описан и от двете страни като „успешен“, Тръмп и Мамдани отговаряха на въпросите на журналисти. Президентът подчерта, че е бил „приятно изненадан“ от точките, по които са се съгласили, докато Мамдани повтори, че основното притеснение на жителите на Ню Йорк — включително гласоподаватели на Тръмп — остава високата цена на живот.

Двамата потвърдиха, че споделят общи приоритети: справяне с престъпността, достъпни жилища и подобряване на условията за живот в града. На въпрос дали като бивш нюйоркчанин би се чувствал „комфортно“ да живее в града при управление на Мамдани, Тръмп отговори: „Да, бих. Наистина бих — особено след тази среща. Съгласни сме по много повече неща, отколкото предполагах.“

Редактор: Дарина Методиева