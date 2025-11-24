Американският актьор Кевин Спейси отрече информацията, че е бездомник, пише Page 6 на New York Post.

"Обикновено не си позволявам да поправям медиите. Ако го правех, нямаше да имам време за нищо друго, но предвид последните публикации, в които се твърди, че съм бездомник, почувствах необходимост да отговоря", казва 66-годишният Спейси във видео в Instagram, визирайки скорошно интервю за в. Daily Telegraph.

"В разговора ми с Мик Браун, чудесен журналист, казах, че основно живея в хотели и Airbnb и отивам там, където има работа. Точно както правех, когато за първи път започнах в този бизнес", допълва актьорът.

Спейси казва още, че има "много хора, които живеят на улицата, в колите си или са в ужасно финансово състояние", но че той не е в същото положение.

Актьорът отбелязва, че след публикуването на статията хиляди хора са му писали, за да му предложат място, където да отседне, или просто да попитат дали е добре.

Спейси допълва, че е трогнат от тяхната щедрост, но му се иска да изясни, че би било неискрено от негова страна да позволи на хората да вярват, че наистина е бездомник в обичайния смисъл на думата.

Звездата от "Американски прелести" и "Обичайните заподозрени" сподели, че финансовото му състояние "не е добро" след скандала със сексуално насилие, в който той отрече да е извършил престъпление и беше оправдан в съда.

По думите му "разходите през последните 7 години са били астрономически". Кевин Спейси посочва още, че се чувства като че ли "се е върнал там, откъдето е започнал, и пътува там, където е работата".

"Всичко е в склад и се надявам, че в даден момент, ако нещата продължат да се подобряват, ще мога да реша къде искам да се установя отново", казва той.

Кевин Спейси е актьор, режисьор, носител на две награди "Оскар" и звезда на популярния американски сериал "Къща от карти". През 2017 г. той се оказа в центъра на шумен скандал в САЩ, след като актьорът Антъни Рап го обвини в сексуален тормоз, който се е случил около 30 години по-рано. По-късно подобни обвинения отправиха още около 30 души. Заради скандала Спейси остана без работа.

