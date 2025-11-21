Кевин Спейси твърди, че няма дом, тъй като е платил съдебни разходи и е получил малко възможности за работа след обвиненията в сексуален тормоз срещу него. „Живея в хотели, живея в Airbnb“, каза двукратният носител на „Оскар“ в интервю, публикувано в сряда от британския вестник The Telegraph. „Отивам там, където е работата. Буквално нямам дом", казва актьорът.

Спейси сподели, че домът му, който се е намирал в Балтимор, е бил продаден на търг на фона на цялостна „не особено добра“ финансова картина.

🚨 KEVIN SPACEY SAYS HE’S HOMELESS - AFTER SEX SCANDALS BLEW UP HIS CAREER, HIS MONEY, AND HIS LIFE



Kevin Spacey just confirmed something nobody ever expected to hear from a two-time Oscar winner:



He is literally homeless.



No house.

No steady income.

Living out of hotels,… pic.twitter.com/IW0PJN72Ou — HustleBitch (@HustleBitch_) November 20, 2025

„Разходите през последните седем години бяха астрономически“, каза той и допълни, че е имал много малко приходи.

Джони Деп: Бях манекен за краш тест на #MeToo

От 2017 г. насам звездата от „Американска красота“ и „Къща от карти“ е съден за сексуален тормоз на няколко мъже, той отрича обвиненията. Спейси беше признат за невинен по дело от 2023 г. в Лондон, в което четирима мъже заявиха, че ги е нападнал сексуално между 2001 и 2013 г. Също така беше признат за невинен по гражданско дело от 2022 г., заведено от актьора Антъни Рап, който твърди, че през 1986 г., когато е бил на 14 години, Спейси, който тогава е бил на 26 години, го е малтретирал.

Звезда от сериала Squid Game беше оправдан по обвинения в сексуално посегателство

На фона на правните проблеми, Спейси работи в няколко по-малки продукции на начинаещи режисьори. Той участва и във вариететно шоу в Кипър. Все пак актьорът е оптимист, че може да се завърне отново в голямото кино.

„Чувствам, че ако Мартин Скорсезе или Куентин Тарантино се обадят на Евън (неговият мениджър, Евън Лоуенщайн) утре, всичко ще приключи. Ще бъда изключително поласкан и щастлив, когато такъв талант вдигне телефона", допълни той.

Редактор: Цветина Петрова