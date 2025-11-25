Мощна буря удари с градушка и светкавици австралийския щат Куинсланд, оставяйки над 95 000 домакинства без ток.

Диаметърът на ледените късове, паднали над град Брисбън, е бил от 14 сантиметра, съобщи Националното бюро по метеорология. Това е приблизително колкото малка детска топка за игра, посочват запознати. Градушката е нанесла щети по автомобили, соларни панели и покриви.

Мощната пролетна буря премина по източното крайбрежие на страната и причини мащабни щети. Тя донесе със себе си и ветрове със скорост до 100 км/ч. Регистрирани са и над 800 000 мълнии, които събориха електропроводи и прекъснаха тока, съобщи енергийният доставчик Energex.

