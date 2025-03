Проливни дъждове наводниха обширни райони от източното крайбрежие на Австралия. Властите се опитват да възстановят електрозахранването на повече от 200 000 домове и предприятия.

🚨 Roads are cut off, homes flooded & rivers overflowing as ex-TC Alfred wreaks havoc in SEQ! ⚠️ Flood warnings south of Brisbane, schools closed & severe storms expected. Stay safe! ⛈️🚧#CycloneAlfred #queensland #queenslandcyclone #onlyinaustralia #Australia @9NewsAUS pic.twitter.com/g4wLkcZXAb — Nihar Ranjan (@Niharra98749805) March 10, 2025

Издадени са редица предупреждения за тежки метеорологични условия в 400-километровата крайбрежна ивица, простираща се между Куинсланд и Нов Южен Уелс.

One person is dead and hundreds of thousands are without power in Australia, as a tropical depression brought damaging winds and heavy rains. Flood warnings were issued along 400 kilometers of coast in southeast Queensland and northeast New South Wales. pic.twitter.com/vZcOvnyjnb — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) March 10, 2025

Тропическата депресия изсипа 30 см дъжд за 24 часа над столицата на Куинсланд - Бризбейн.

Наводненията заляха някои улици в 2,5-милионния град, като в най-засегнатите райони останаха наполовина потопени автомобили.

⚠️ Flood Safety Alert ⚠️



Residents are urged to follow official guidelines to stay safe from flooding caused by heavy rains. Over 300 areas across Brisbane are without power, with fallen power lines, damaged homes, and vehicles.



Stay informed, avoid flooded areas, and… pic.twitter.com/cLKuEidje2 — HOBE AUSTRALIA (@hobe_250) March 9, 2025

Службите за спешна помощ спасиха 17 души от бурните води в Куинсланд, съобщи премиерът на щата Дейвид Кризафули.

