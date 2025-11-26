Кадър/Видео:"Ройтерс"
Стихията нанесе и мащабни щети
Близо 250 души са ранени след мощна градушка, ударила южната част на Бразилия. Ледените късове, които били с големината на тенис топки, са нанесли и мащабни щети.
Повредени са коли и покривите на над 10 000 къщи в град Ерешин, в щата Рио Гранде до Сул, посочват местните власти.
За справяне с последиците от бедствието на помощ са изпратени екипи на "Гражданска защита", пожарникари и военни. Множество доброволци също помагат в разчистването, допълват местните власти.Редактор: Станимира Шикова
