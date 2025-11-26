Близо 250 души са ранени след мощна градушка, ударила южната част на Бразилия. Ледените късове, които били с големината на тенис топки, са нанесли и мащабни щети.

Повредени са коли и покривите на над 10 000 къщи в град Ерешин, в щата Рио Гранде до Сул, посочват местните власти.

Буря удари с над 800 000 мълнии и мощна градушка австралийски щат (ВИДЕО)

За справяне с последиците от бедствието на помощ са изпратени екипи на "Гражданска защита", пожарникари и военни. Множество доброволци също помагат в разчистването, допълват местните власти.

Редактор: Станимира Шикова