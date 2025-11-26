Съдия се e съгласил да свали обвиненията срещу президента на САЩ Доналд Тръмп и неговите съюзници за предполагаем опит за отмяна на резултатите на републиканците и съответната загуба на президентските избори през 2020 г. в щата Джорджия. Това сочат съдебни документи, цитирани от "Ройтерс".

Прокурорът Питър Скандалакис поиска отхвърляне на 39-те обвинения, сред които и обвинение в рекет, срещу Тръмп и група негови помощници, заявявайки, че продължаването на делото би било „непродуктивно“.

„Осъзнавам, че предвид дълбоките политически разделения в страната ни, това решение няма да бъде популярно“, написа Скандалакис, който по-рано този месец замени окръжния прокурор на окръг Фултън Фани Уилис, след като тя беше отстранена миналата година.

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано.

Делото е едно от четирите наказателни преследвания, с които Тръмп се сблъска през годините след като загуби изборите през 2020 г. от демократа Джо Байдън. Само едно влезе в съда - делото в Ню Йорк за подкуп на порнозвезда по време на кампанията му през 2016 г. Той беше признат за виновен по делото, но поиска то да бъде прекратено.

Редактор: Ивайла Митева