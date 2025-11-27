Снимка: БТА, архив
На първа инстанция: Пускат под домашен арест Никола Барбутов
Кметът беше преместен под конвой в затвора в морската ни столица
Окръжният съд във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста. Градоначалникът беше конвоиран от затвора в София до този в морската столица, след като ВКС прати делото във Варна. Причината - по делото няма данни да участва лице с имунитет.
ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев
В неделя Общинската избирателна комисия се събра на извънредно заседание, за да разгледа сигнал, в който се иска предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. От ОИК обаче не стигнаха до крайно становище по въпроса и записаха, че ще искат допълнителна информация от Община Варна във връзка с отпуската, използвана от Благомир Коцев.Редактор: Дарина Методиева
