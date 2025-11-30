Нова Зеландия е магия. Там са снимани едни от най-известните филми в света - сред тях „Властелинът на пръстените” и „Хобит”.

Наш екип посети едно от най-любимите на киноманите места. Илияна Шишкова и Explorers Club Bulgaria ни отвеждат в Нова Зеландия.

Столицата Уелингтън има население от около 220 000 души, а цялата метрополия – над 500 000.

В града се гордеят със стадиона си. Най-популярен спорт там е ръгбито. Правят се и много концерти.

Като всеки островен град Уелингтън използва максимално пространството, на което може да се развива. От връх Виктория има чудесна гледка към града.

„На няколко пъти през XIX век градът е разрушаван от земетресения, които са характерни за тук. И това, което искам да ви покажа от другата страна, е уникалното летище, което има в Уелингтън. Имате чувството, че кацате и излитате сякаш в океана", разказва проф. Климент Найденов.

На около 2 часа разстояние с кола от Уелингтън се намира едно от най-любимите на киноманите места — пещерата-музей на компанията „Вета“. Именно тук са изработени огромен брой костюми, брони, същества и специални ефекти за филма „Властелинът на пръстените“.

„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.