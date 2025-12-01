Метеорологичната зима започва с кратък „сух” прозорец без валежи. В понеделник и вторник сутрин ще има условия за мъгли и ниски облаци в равнинната част на страната. Следобедите ще са с динамична облачност и повече слънце. Температури призори – около и малко под нулата в Западна България. В топлите часове термометрите ще се движат между 8 и 13 градуса.

Следващата валежна обстановка ще настъпи малко по-рано от прогнозираното – още в сряда следобед - с дъждове в Западна и Централна България, по-значително количество в Югозапада. В четвъртък и петък облачността ще остане значителна, макар и с локални разкъсвания. Преваляванията ще са на малко места. Следобедните температури ще са между 10 и 15-16 градуса.



Почивните дни около Никулден ще са облачни и дъждовни. Съботата се очертава да е с повсеместни дъждове, по-напоителни в Южна България. Въпреки неустойчивите прогнози, сняг за празника все пак ще има, но в планините на Западна и Централна България. Ще се усили вятърът от север-североизток. Дневни температури – в интервала 5-10 градуса.

Валежите спират, остава студено



Ранните прогнози за 8 декември са да превалява оскъдно в незначителни количества. От 9 до 15 декември – период с мъгли преди обяд и следобедни слънчеви разкъсвания. Някои метеорологични модели допускат към 10-11 декември нахлуване на студени въздушни маси от Север с валежи от дъжд и сняг.



Температурите през втората седмица на метеорологичната зима ще са по-ниски и по-близки до обичайните сезонни нива. Така дневните стойности ще се движат между 3 и 8 градуса.