Броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища на индонезийския остров Суматра надхвърли 800 души, а повече от 650 души все още са в неизвестност. Това съобщи агенцията за бедствия на страната.

Властите в Индонезия и Шри Ланка се борят да достигнат оцелелите от смъртоносните наводнения в отдалечени, изолирани райони. Общият брой на жертвите от бедствието, което засегна четири държави, надхвърли 1450.

Броят на жертвите от наводненията в Индонезия надхвърли 700

По последни данни броят на загиналите в Индонезия е 804, а над 570 000 души са разселени в три провинции в резултат на бедствието. Оцелелите изразиха нарастващо недоволство от бавния темп на спасителните операции и доставката на помощи. Хуманитарните организации предупредиха, че мащабът на предизвикателството е почти безпрецедентен дори за страна, която често е засегната от природни бедствия.

Мусонните дъждове, съчетани с две тропически бури, донесоха рекордни наводнения в Шри Ланка и части от индонезийския остров Суматра, Южeн Тайланд и Северна Малайзия миналата седмица.

Повишаващите се цифри отразяват информацията, която постъпва бавно, тъй като много региони остават физически изолирани от наводненията - без електроенергия и комуникации или и двете.

Редактор: Мария Барабашка