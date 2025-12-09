Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу Google за използването на потребителско съдържание за развитие на изкуствен интелект (ИИ) в нарушение на европейските правила.

Комисията проверява дали Google налага нечестни условия на създателите на съдържание и дали не си осигурява привилегирован достъп до съдържание. Това би поставило останалите разработчици на ИИ в по-слаба позиция. Според ЕК е възможно Google да предоставя отговори в режим ИИ, без да компенсира създателите на съдържанието, използвано за получаване на резултатите от търсенето и без да им дава възможност да откажат работата им да бъде ползвана по този начин.

Русия глоби Google с 2 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долара

Проверката засяга и задължението на създателите на съдържание в YouTube да се съгласят техните видеа да бъдат ползвани за обучение на ИИ без право на отказ, като същевременно се налага забрана на други разработчици да се възползват от това съдържание по сходен начин.

Ако съмненията на ЕК се потвърдят, ще бъде доказано нарушение на европейските правила за конкуренцията, които забраняват злоупотребата с господстващо положение. Представителите на Google са информирани за проверката и за завършването ѝ няма краен срок.

Редактор: Цветина Петкова