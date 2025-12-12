Джо Джонас показа, че дори звездите се сблъскват с ежедневни предизвикателства - като паркиране на джип в тесен градски център. Певецът прави маневри цели 7 минути. Сцената била достойна за меме, а минувач веднага заснел „епичният провал“ и го качил в интернет.

Но вместо да се срамува, Джо реагирал с усмивка и чувство за хумор. Звездата попитал защо просто не са му помогнали.

Тейлър Суифт приютила в апартамента си Софи Търнър след развода ѝ с Джо Джонас

Редактор: Габриела Павлова