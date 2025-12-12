Снимка: Getty images
Вместо да се срамува, той реагирал с усмивка и чувство за хумор
Джо Джонас показа, че дори звездите се сблъскват с ежедневни предизвикателства - като паркиране на джип в тесен градски център. Певецът прави маневри цели 7 минути. Сцената била достойна за меме, а минувач веднага заснел „епичният провал“ и го качил в интернет.
Но вместо да се срамува, Джо реагирал с усмивка и чувство за хумор. Звездата попитал защо просто не са му помогнали.
