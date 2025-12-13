Чувство за тежест в горната част на корема, бързо засищане, болка под дясното подребрие и отвращение към мазни храни – това са част от най-честите симптоми, които могат да насочат към наличие на камъни в жлъчката. Темата беше във фокуса на здравното предаване „Пулс“, чийто гост беше хирургът д-р Димитър Пейчинов.

По думите на д-р Пейчинов оплакванията често започват неспецифично – с диспептични симптоми като подуване, горчив вкус в устата, болки в епигастриума или излъчване на болка към гърба.

„Това са симптоми, които могат да се дължат и на други заболявания, затова при подобни оплаквания е важно пациентът първо да се консултира с личния си лекар и при нужда да бъде насочен към гастроентеролог“, подчерта хирургът.

Медицината не посочва една-единствена причина, но са известни редица предразполагащи фактори. Сред тях са: генетична предразположеност; натрупване на холестерол в жлъчката; нарушена моторика на жлъчния мехур; резки промени в телесното тегло.

„Наследствеността има доказана роля. Ако в семейството има близки с камъни в жлъчката, рискът е по-висок“, обясни д-р Пейчинов.

Специалистът препоръча след 40-годишна възраст хората с фамилна обремененост да правят профилактична ехография на коремни органи. „Това е бързо и безболезнено изследване, което за пет минути може да покаже има ли проблем“, допълни той.

Важно е да се знае, че голяма част от хората с камъни в жлъчния мехур нямат никакви симптоми и разбират за заболяването случайно, при профилактичен преглед.

Д-р Пейчинов акцентира върху ролята на храненето и физическата активност. Диетата трябва да е бедна на животински мазнини, без пълно изключване на традиционни храни, но с мярка.

„Българската кухня е здравословна, стига да не се прекалява“, каза той и добави, че същото важи и за сладките изделия, които допринасят за покачване на теглото.

Първата сериозна проява на заболяването често е жлъчната колика – силна болка в корема и дясното подребрие. Макар в много случаи болката да отшумява след прием на спазмолитици, подценяването на проблема е грешка.

„Още при първа колика могат да настъпят усложнения, включително остър холецистит, който налага болнично лечение“, предупреди хирургът.

На въпрос дали камъните в жлъчката могат да се лекуват с билки, д-р Пейчинов беше категоричен: „Няма научни доказателства, че това е възможно. Единственият доказан метод е оперативното лечение“.

При планова операция и липса на възпаление, жлъчният мехур се отстранява лапароскопски – бързо, безкръвно и с кратък болничен престой. При наличие на усложнения обаче операцията може да бъде значително по-сложна.

Редактор: Цветина Петкова