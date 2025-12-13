Снимка: iStock
Д-р Магдалена Баймакова посочи, че кучешката тения остава сериозен здравен риск, но може да бъде предотвратена
България е сред страните с най-висок брой регистрирани случаи на ехинококоза, по-известна като кучешка тения. Това показват данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, които поставят страната ни редом с Германия по заболяемост. Темата беше във фокуса на здравното предаване „Пулс“, чийто гост беше гл. ас. д-р Магдалена Баймакова – специалист по инфекциозни и паразитни заболявания.
В началото на разговора д-р Баймакова коментира появилите се в медийното пространство твърдения за възможна пандемия, по-опасна от COVID-19, при мутация на птичия грип.
„Птичият грип е известен още от 1997 г., когато в Хонконг са регистрирани първите човешки случаи. Оттогава има международни структури, които постоянно следят разпространението му сред птиците и хората“, обясни тя.
Откриха най-старите следи от чумна бактерия, датиращи отпреди 5500 години
По думите ѝ публикуваните доклади към момента са рутинни месечни отчети и не дават основание за сериозна тревога. „На този етап няма индикации за сценарий, подобен на пандемията от COVID-19. Говорим по-скоро за теоретични хипотези“, подчерта инфекционистът.
Какво представлява ехинококозата
Основният акцент в разговора беше поставен върху кистната ехинококоза, която е най-разпространената форма в България. „Важно е да бъдем прецизни – освен кистна, съществува и алвеоларна ехинококоза, но тя не представлява значим риск за нашето население на този етап“, уточни д-р Баймакова.
Според данните, въпреки че България остава сред водещите страни по регистрирани случаи, се отчита положителна тенденция. „През 2018 г. са регистрирани 206 случая, през 2020 г. – 89, а за 2023 г. – 117. Наблюдаваме намаляване на заболяемостта, което показва ефекта от съвкупните мерки“, обясни тя.
Кучешката тения е паразит (хелминт), чийто жизнен цикъл се поддържа между животните и околната среда. „Крайните гостоприемници са кучета, чакали и вълци, които отделят яйца на паразита чрез изпражненията си. Човекът е случаен междинен гостоприемник“, каза д-р Баймакова.
Заразяването може да стане чрез: контакт със заразени животни или тяхната козина; немити зеленчуци и плодове; контаминирана вода и почва; замърсени предмети и повърхности.
„Ако спазваме елементарни хигиенни правила, рискът значително намалява“, подчерта специалистът.
Симптоми и усложнения
Ехинококозата често протича безсимптомно в продължение на години. Кистите нарастват бавно и дават оплаквания едва когато започнат да притискат органи и тъкани. Най-често се засягат черният дроб и белият дроб, но паразитът може да се развие практически навсякъде в организма.
Най-опасното усложнение е спукването на киста, което може да доведе до тежка анафилактична реакция и дори фатален изход. „Това е причината заболяването да не се подценява, въпреки че дълго време може да няма симптоми“, предупреди д-р Баймакова.
Как можем да се предпазим
Според инфекциониста превенцията е напълно възможна и зависи в голяма степен от личната отговорност: редовно миене на плодове и зеленчуци; добра лична хигиена; редовно обезпаразитяване на домашните любимци; ветеринарен контрол; ограничаване на контакта с бездомни животни.
Д-р Баймакова подчерта, че ехинококозата не се предава чрез мляко и млечни продукти, а единствено чрез поглъщане на яйца на паразита.
Рискове при консумация на дивечово месо
В навечерието на празниците специалистът обърна внимание и на рисковете при консумация на дивечово месо без ветеринарен контрол. „Нетретираното месо крие риск не само от ехинококоза, но и от трихинелоза, както и от редица бактериални и вирусни инфекции“, обясни тя.
Категоричната препоръка е дивечовото месо винаги да преминава през лабораторно изследване и задължителна термична обработка, включително при домашни колбаси като суджуци и луканки.
