Националният музей на Либия отново работи след прекъсване от над десетилетие. В Триполи беше организирано зрелищно тържество с фойервеки и ВИП гости.

Музеят е известен като Червения замък и беше една от най-популярните туристически атракции преди Гражданската война. Ремонтните дейности започнаха преди година и половина от базираното в Триполи Правителство на националното единство.

Музеят е построен през 80-те години при управлението на Муамар Кадафи. След реконструкцията състоянието му е подобно на това отпреди войната. На 4 етажа са изложени мозайки, стенописи, исторически скулптури, монети и артефакти, датиращи от римския, гръцкия и ислямския период на Либия.

