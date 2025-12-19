Русия е готова и желае да сложи край на конфликта в Украйна по мирен път, но не вярва, че Украйна е готова за мирни преговори. Това заяви Владимир Путин по време на традиционната годишна пресконференция, която се провежда в момента в Москва. В продължение на няколко часа той ще отговаря на въпроси от руски и чуждестранни журналисти.

Мнозина анализатори очакваха Путин да изпрати сигнал към САЩ и европейските страни за желанието си за мир или за по-нататъшни военни действия в Украйна.

Руският президент участва днес в традиционната за края на годината пресконференция „Резултати на годината“, по време на която отговаря на въпроси на граждани и журналисти. Събитието, провеждано в различни формати почти всяка година от 2001 г. насам, традиционно обхваща широк кръг теми – от вътрешноикономически проблеми и социални въпроси до външната политика и войната в Украйна, наричана от Кремъл „специална военна операция“.

ЕС се споразумя да даде заем от 90 млрд. евро на Украйна

Основният фокус е дали Кремъл би приел край на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, каква роля биха имали европейските сили и дали евентуално мирно споразумение с посредничеството на Вашингтон е възможно.

На фона на това Украйна и нейните европейски съюзници изразяват опасения, че евентуално завръщане на Доналд Тръмп в Белия дом може да промени американската подкрепа за Киев и да прехвърли по-голяма финансова тежест върху Европа. В тази връзка лидерите на Европейския съюз решиха да прибегнат до заеми за финансиране на отбраната на Украйна през следващите две години, вместо да използват замразени руски активи.

Зеленски: Москва се готви за нова година на военни действия

Путин представя войната като повратен момент в отношенията със Запада, който според него е подценявал и унижавал Русия след разпадането на Съветския съюз чрез разширяването на НАТО. Според анализатори евентуален край на конфликта би могъл да отвори път към възстановяване на отношенията между Москва и Вашингтон, докато продължаването му носи риск от още жертви, икономическо изтощение и ескалация на напрежението.

Редактор: Ралица Атанасова