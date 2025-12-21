Дълго време ботаниците смятаха, че истински сини плодове не съществуват. Дори „боровинките“ и други „сини“ растения всъщност са лилави или индиго. Но в тропическите гори на Австралия и Югоизточна Азия расте дърво, което обръща всички представи – "Elaeocarpus angustifolius", известно като "blue quandong" или "син мраморен плод".

Според "Forbes" плодът му е толкова ярко кобалтов, че хората често смятат, че е обработен дигитално, когато го гледат на снимки. Той обаче наистина блести като "метал под слънцето". Най-интересното е, че не съдържа никакъв син пигмент. Цветът му се получава от т.нар. „структурна окраска”.

В Австралия откриха пчела с рога и я кръстиха Луцифер

Как се получава този необичаен цвят?

Плодовете са малки – около 1–2 см – и са смятани за най-наситеното естествено синьо в растителния свят. Когато учените опитали да извлекат пигмент от тях, получили само сиво вещество. Така станало ясно, че цветът не е химичен, а физичен.

Изследвания показват, че външният слой на плода е подреден от много тънки слоеве клетъчни стени. Те отразяват светлината по начин, подобен на крилата на пеперудите или перата на пауните. Тази микроскопична структура пропуска само сини вълни на светлината, а всички останали „отблъсква”. Така плодът изглежда ярко син без да съдържа пигмент.

Това го прави един от само шестте известни плода в света, които имат такава структурна окраска.

Да израснеш сред звездите: Среща с момичето, което иска да промени Вселената, стъпвайки на Марс

Защо плодът е еволюирал да бъде син?

Синият цвят е много рядък сред плодовете, които обикновено са червени, оранжеви или черни. Но именно тази рядкост може да е предимството. Птиците виждат отлично синьо и UV светлина. Затова плодът се забелязва отдалеч и на тъмно. Цветът остава ярък дори след падане на земята, което улеснява животните да го намерят.

Как се размножава тоз плод? Отговорът е прост – чрез наситения си цвят дървото привлича птици, които изяждат плода и разпространяват семената му.

Редактор: Ралица Атанасова