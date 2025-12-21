С настъпването на грипния сезон расте и тревогата сред родителите. Темата за вирусните инфекции и ваксините от задължителния имунизационен календар коментира педиатърът от болница „София Мед” д-р Надежда Римпова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите ѝ тази година се наблюдава положителна промяна в нагласите. „Родителите проактивно търсят информация и сами се интересуват от противогрипната ваксина”, посочи д-р Римпова. Особен интерес има към назалната противогрипна ваксина, която се прилага при деца над 2-годишна възраст.

Първите случаи на грип вече са факт, но специалистите са категорични – не е късно за имунизация. „Все още не сме достигнали пика на грипната епидемия. Ако детето е здраво, ваксината може спокойно да бъде поставена и сега”, увери педиатърът.

Освен сезонните вируси, сериозно внимание заслужават и ваксините от задължителния имунизационен календар. Първите две ваксини, които получава всяко новородено в България, са срещу хепатит B и туберкулоза. „Инфекцията с хепатит B често протича безсимптомно, но може да доведе до хронично чернодробно заболяване с тежки последици в по-късна възраст”, обясни д-р Римпова.

На 2-3-месечна възраст се поставя т.нар. 6-компонентна ваксина, която предпазва от дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип B и хепатит B. Това са заболявания с висока смъртност и сериозни усложнения, особено в ранна детска възраст. „Фактът, че днес почти не ги виждаме, е благодарение на ваксинопрофилактиката”, подчерта специалистът.

Най-честите притеснения на родителите са свързани с нежеланите реакции след ваксинация. „Температура, отпадналост или локално зачервяване са нормален знак за реакция на имунната система и обикновено отшумяват за няколко дни”, уточни д-р Римпова.

Особено важна е и ваксината срещу пневмококови инфекции, които могат да доведат не само до пневмония, но и до менингит с трайни последствия – загуба на слух, неврологични увреждания и обучителни затруднения. „Тежките случаи днес са рядкост именно заради имунизацията”, каза педиатърът.

От тази година в задължителния имунизационен календар вече е включена и ваксината срещу варицела. Тя може да се постави след навършване на една година, а за по-големите деца по всяко време, ако са клинично здрави. Предимство е, че ваксинирано дете не подлежи на карантина при контакт в детски колектив.

В края на разговора д-р Надежда Римпова сподели своята лична рецепта за здраве. „Удовлетворението от излекуваните пациенти, повече време със семейството и приятелите и разходки на открито”, заключи тя.