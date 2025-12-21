Древният паметник е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето

Хиляди аплодираха и танцуваха около праисторическия каменен кръг Стоунхендж, за да отбележат зимното слънцестоене, съобщи „Асошиейтед прес”. Събралите се бяха облечени в различни костюми и чакаха търпеливо в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия.

Много хора правят поклонение до каменния кръг всяко лято и зима, считайки това за духовно преживяване.

Древният паметник, за който се смята, че датира между 5000 и 3500 години назад, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето.

Заради строеж на тунел: ЮНЕСКО ще включи Стоунхендж в Списъка на културното наследство в риск

Зимното слънцестоене е моментът, в който Слънцето прави най-късата си и най-ниска дъга. След това то започва да се издига отново и всеки следващ ден до края на юни става малко по-дълъг. 

Редактор: Ивайла Маринова
Източник: Теодора Славянова, БТА

