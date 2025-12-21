Снимка: БТА/AP
Древният паметник е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето
Хиляди аплодираха и танцуваха около праисторическия каменен кръг Стоунхендж, за да отбележат зимното слънцестоене, съобщи „Асошиейтед прес”. Събралите се бяха облечени в различни костюми и чакаха търпеливо в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия.
Много хора правят поклонение до каменния кръг всяко лято и зима, считайки това за духовно преживяване.
Happy winter solstice from Stonehenge ☀️— Stonehenge (@EH_Stonehenge) December 21, 2025
This morning, we welcomed around 8.5k people to celebrate the year’s shortest day and the promise of longer days ahead. We live-streamed the celebrations, with over 242k views from around the world. pic.twitter.com/72zA31P6sI
Древният паметник, за който се смята, че датира между 5000 и 3500 години назад, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето.
Зимното слънцестоене е моментът, в който Слънцето прави най-късата си и най-ниска дъга. След това то започва да се издига отново и всеки следващ ден до края на юни става малко по-дълъг.
Редактор: Ивайла Маринова
