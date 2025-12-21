Повечето смъртни случаи от акули се случват сред сърфисти и туристи, а не сред водолази, поради няколко причини, разяснава мексиканският център за гмуркачи Koox Diving.

Менюто на акулите

Акулите се хранят предимно с малки риби и безгръбначни, докато по-големите видове предпочитат костенурки, тюлени и дори морски лъвове. Акулите нападат хора само ако се чувстват застрашени, но бъдете сигурни, че същество в синтетичен костюм не е върхът на апетита на акулата.

Ниво на интелигентност

Акулите не са толкова глупави, колкото някои хора си мислят – те всъщност се опитват да избягват контакт с хора. Една от причините е, че ловуват хищници. Акулите убиват приблизително 10 души годишно, докато хората убиват приблизително 100 милиона хищници за същия период. Рибарите ловуват акули заради перките им – в Азия тази съставка се използва за приготвяне на супа, считана за деликатес. Понякога акулите умират случайно, хванати в риболовни принадлежности, предназначени за някой друг.

За да разберете колко опасна е акулата за хората, е важно да разберете поведението на хищника. Водолазите знаят няколко тайни:

• Дръжте се естествено и избягвайте резки движения. Акулата ще предположи, че е срещнала друго дълбоководно същество и няма да се интересува. Ако обаче започнете да размахвате ръце, да се паникьосвате или да се опитвате да нараните съществото, хищникът ще се защити и дори едно ухапване е достатъчно, за да причини непоправими щети

• Избягвайте гмуркане в райони с много малки риби или безгръбначни. Такива места са буквално бюфет за акулите, те ловуват плячка там и лесно могат да ухапят човек без да искат

• Никога не се гмуркайте дълбоко призори или здрач. По това време акулите са гладни и търсят храна, така че могат да бъдат агресивни и да нападнат водолаз

Възможно ли е да се спасим от ухапване на акула?

• Избягвайте плитки или мътни води – има голяма вероятност да забележите хищник твърде късно, а бичата акула ловува на такива места

• Гмуркайте се на група – колкото повече „очи“ има, толкова по-голям е шансът някой да забележи акула и да предупреди останалите навреме.

Водолазите силно съветват да не стоите на повърхността за дълги периоди от време. Хищниците се хранят с мъртви или ранени животни, плаващи на повърхността, и могат да ги сбъркат с хора.

Редактор: Ивайла Митева