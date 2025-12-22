Кола се вряза в множество в град Нунспет, на около 70 километра източно от Амстердам, в Нидерландия. Девет души са ранени. Полицията обяви, че на този етап не подозира да става дума за умишлена атака, предаде БТА.

"В мислите си съм с пострадалите и с техните семейства“, заяви в Х Роб Йетен, който е напът да стане премиер на Нидерландия. Той изрази и огромна признателност и уважение към службите да спешно действие, които са положили всячески усилия, за да се погрижат възможно най-добре за ранените.

Трагедията се е разиграла в момент, в който множество хора са се били събрали, за да наблюдават парад на автомобили, украсени с коледни светлини. Заради инцидента парадът беше отложен.

Според полицията водачът на автомобила, врязъл се в хората, е 56-годишна жена от Нунспет, която също е пострадала леко. Тя е била задържана, както е практиката при сериозен пътен инцидент.

