Мащабен антиправителствен протест срещу корупцията в Албания (ВИДЕО+СНИМКИ)
Съдебната система на Румъния: След протестите - дискусии при президента и нови разследвания
Русия: Путин няма намерение да води война в Европа
Турски депутати се сбиха по време на дебатите за бюджета (ВИДЕО)
Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)
Гърция с нови мерки по пътищата: Как ще засегнат българите?
Русия отново атакува енергийния сектор на Украйна, което доведе до аварийни прекъсвания на електрозахранването в редица региони, включително столицата Киев и околностите ѝ. Това съобщи днес украинското министерство на енергетиката.
Киев обвинява Русия в атаки срещу складове с лекарства
В ранните часове на деня руските сили предприели въздушна атака по Киев. Задействана е противовъздушната отбрана. Полски и съюзнически самолети били вдигнати под тревога, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша.Редактор: Дарина Методиева
