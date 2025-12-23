Русия отново атакува енергийния сектор на Украйна, което доведе до аварийни прекъсвания на електрозахранването в редица региони, включително столицата Киев и околностите ѝ. Това съобщи днес украинското министерство на енергетиката.

Киев обвинява Русия в атаки срещу складове с лекарства

В ранните часове на деня руските сили предприели въздушна атака по Киев. Задействана е противовъздушната отбрана. Полски и съюзнически самолети били вдигнати под тревога, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша.

Редактор: Дарина Методиева