Разказва „Дойче Веле”
Сурови планини, древни замъци и блестящи езера. Хайлендс са Шотландия в най-емблематичната ѝ форма. Този отдалечен северозападен регион е обвит в легенди.
Разказва „Дойче Веле”:
Инвърнес е административен център на област Хайланд и порта към шотландските чудеса. Има 47 000 жители и много туристи, особено през лятото.
Мистерията Неси
Казват, че Неси е чудовище, което живее в Лох Нес. Това езеро е дълбоко почти 230 метра, което е причината да е студено. Няма и 15 градуса средна температура през юли. Затова плуването не е препоръчително. Но може би това е идеалната температура за чудовищата?
Историята около чудовището от Лох Нес се разразява през 1933 г., когато Хю Грей публикува своя снимка. Мнозина днес вярват, че кадърът показва неговия лабрадор с пръчка в устата, но изображението предизвиква съвременния лов на Неси.
Край езерото се намира замъка Уркхарт. Това е не само мястото, където са докладвани повечето наблюдения на Неси, но и една от най-посещаваните руини в Шотландия.
Край езерото се намира замъка Уркхарт. Това е не само мястото, където са докладвани повечето наблюдения на Неси, но и една от най-посещаваните руини в Шотландия.
