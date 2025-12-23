Сурови планини, древни замъци и блестящи езера. Хайлендс са Шотландия в най-емблематичната ѝ форма. Този отдалечен северозападен регион е обвит в легенди.

Разказва „Дойче Веле”:

Инвърнес е административен център на област Хайланд и порта към шотландските чудеса. Има 47 000 жители и много туристи, особено през лятото.

Мистерията Неси

Казват, че Неси е чудовище, което живее в Лох Нес. Това езеро е дълбоко почти 230 метра, което е причината да е студено. Няма и 15 градуса средна температура през юли. Затова плуването не е препоръчително. Но може би това е идеалната температура за чудовищата?

Историята около чудовището от Лох Нес се разразява през 1933 г., когато Хю Грей публикува своя снимка. Мнозина днес вярват, че кадърът показва неговия лабрадор с пръчка в устата, но изображението предизвиква съвременния лов на Неси.

Край езерото се намира замъка Уркхарт. Това е не само мястото, където са докладвани повечето наблюдения на Неси, но и една от най-посещаваните руини в Шотландия.

Повече туристически маршрути гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова