След разследване на Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ се появи положително развитие по случая на 75-годишната Маргарита Петрова, която може да остане без жилището си след съмнителна замяна. Жената, която останала неподвижна след прекаран инсулт, е прехвърлила идеалните части от апартамента си срещу два автомобила. Тя твърди, че никога не е видяла колите и не ѝ са предоставени.

След като гледа репортажа, частният съдебен изпълнител, отговарящ за изпълнителното дело, се усъмнил в законността на сделката. Той поискал отвод по делото и подал сигнал до Министерството на правосъдието.

Освен това, фирмата, която придобила частта от жилището на болната жена, засега не е оспорила спирането на въвода в апартамента и не е насрочила нова дата. Това дава надежда, че Маргарита Петрова засега ще запази дома си.