Билет, продаден в американския щат Арканзас, спечели джакпота от 1,8 милиарда долара в лотарията Powerball. Тегленето беше в сряда вечерта, а натрупаната сума е една от най-големите лотарийни награди в историята на САЩ.

Джакпотът нарасна, след като тегленето в понеделник не доведе до печеливши, а продажбите на билети в последния момент изстреляха натрупаната сума до 1,817 милиарда долара. Това го прави втората по големина лотарийна награда в САЩ.