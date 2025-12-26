През 2025-а се навършват 250 години от рождението на британската писателка Джейн Остин. Нейните произведения се ценят не само заради любовните истории, но и заради острата им критика към социалните класи и половите роли. Дори днес романите ѝ остават популярни сред младите читатели. „Дойче Веле” разказва защо.

Жена, далеч изпреварила времето си, въоръжена само с химикалка, хартия и въображение. Светът около нея едва я забелязва, но светът, който обитаваме днес, не може да си представи литературата без нея.

Живяла без лична романтика, но дала на поколения читатели едни от най-трайните любовни истории, разказвани някога. Остава въпросът: каква е нейната тайна? Какво е знаела Джейн Остин за любовта?

Годината е 1775-а. В тих зимен град в Хампшир се ражда дете – малко момиченце. Никой не би могъл да предположи, че тя един ден ще промени хода на литературата. Джейн израства в семейство, което обича книгите. Образованието било високо ценено в домакинството. Тя започва да експериментира с писането на романи около 12-годишна възраст. Не се омъжва, нито има деца, но завършва шест романа, преди да почине едва на 41 години.

Обратно в настоящето. Срещаме се с д-р Шели Голпин, преподавател в Кингс Колидж Лондон по „Култура, медии и креативни индустрии”. С остър поглед към историческите драми тя изследва защо образите на романтиката при Остин остават актуални и до днес.

„Когато мислим за миналото, може би имаме усещането, че хората тогава не са мислили за любовта по същия начин, както ние. Но когато четете Джейн Остин, не можете да повярвате на това. Тя пише за любовта по същия начин, по който я преживяваме и днес. Влюбването, вълнението, тревогата, объркването – това е универсално. Мисля, че тя е знаела много за любовта. Не знам откъде е получила това знание, но го предава изключително добре”, казва д-р Шели Голпин.

Да започнем с мъжете в живота на Джейн – или по-скоро с липсата им. Но има трима, които заслужават внимание.

Първият е млад свещеник, когото тя среща на брега на Девън – кратка искра, прекъсната от внезапната му смърт.

Вторият е Харис Биг-Уитър, който предлага брак на Джейн. В началото тя приема, но прекратява годежа още на следващата сутрин.

И третият е Том Лефрой – очарователният ирландец, за когото отдавна се говори, че е любовта на живота ѝ. След смъртта на Джейн, сестра ѝ изгаря повечето писма, за да избегне клюките.

Затова истинската роля, която тези мъже са изиграли в живота ѝ, остава загадка.

Историите на Джейн живеят от остроумието, добродетелта и чара на нейните героини. Жените и техните социални борби са в основата на романите на Остин.

„Всички нейни героини преживяват вътрешни пътешествия. В историята на Ема тя сякаш е перфектна. Но нейното пътуване е да научи, че не е перфектна, че е била наивна, млада и е имала много да научи за света, и в края става по-добър човек”ы обяснява д-р Шели Голпин.

Всички те са силни жени. Подчиняват се, но не се прекланят пред правилата на обществото. Те отразяват борбите на своето време – да се омъжат за статус и сигурност, но и да изразят вечното желание да се омъжат по любов.

Историите на Джейн резонират и до днес. От 2001 година насам хората празнуват нейното наследство с поклонение до английския град Бат, облечени в типични за епохата на Регентството костюми. Днес Фестивалът на Джейн Остин привлича около 3500 участници от цял свят.

Остроумието на Джейн оформя нейните героини. Купнежът ѝ оформя романите, а гласът ѝ дава пространство на жените – както на страницата, така и отвъд нея. Защото най-дълбоката любов на Джейн не са мъжете, а жените около нея и думите, които тя оставя след себе си.

Редактор: Ина Григорова